США, Мексика і Канада підписали нову торговельну угоду

Документ, втім, не набуде чинності у повному обсязі, перш ніж його не ратифікують парламенти всіх трьох країн. Нову угоду уклали замість раніше діючого договору, відомого як NAFTA (Північноамериканська угода про вільну торгівлю).

Новий пакт стане правовою підставою для торгівлі між трьома країнами, річний обсяг якої становить близько 1,2 млрд дол.

Трамп неодноразово критикував NAFTA, називаючи її "найжахливішою торговою угодою в історії" і покладаючи на договір провину за скорочення робочих місць у США, починаючи з 1994 року, коли ця угода була укладена.

Нову угоду президент США назвав "прикладом угоди, яка назавжди змінить ситуацію у міжнародній торгівлі". Трамп сказав про це під час прес-конференції в Буенос-Айресі, на якій також були присутні лідери Канади і Мексики.

Тим часом вранці 30 листопада саміт G20 почав свою роботу в Буенос-Айресі. Усіх присутніх привітав аргентинський президент Маурісіо Макрі. Він представив учасникам план роботи саміту на п'ятницю.