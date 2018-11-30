Лідери G20 почали засідання саміту в Буенос-Айресі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Голови делегацій держав-учасників "Великої двадцятки", лідери запрошених держав, а також керівництво міжнародних організацій почали роботу першого засідання саміту "двадцятки". Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
Відзначається, що зустріч організована в форматі робочого сніданку і проходить без участі преси. Їй передувала бесіда глав делегацій держав-учасників Групи двадцяти в форматі рітріт, а також церемонія спільного фотографування всіх учасників, хто був запрошений взяти участь в першому робочому засіданні саміту.
Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп оголосив, що скасовує свою зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту "Великої двадцятки" і порадив зробити це всім іншим світовим лідерам.
При цьому канцлер Німеччини Ангела Меркель планує зустрітися з Путіним і обговорити ситуацію в Азовському морі.