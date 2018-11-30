Лидеры G20 начали заседание саммита в Буэнос-Айресе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Главы делегаций государств-участников Группы двадцати, лидеры приглашенных государств, а также руководство международных организаций начали работу первого заседания саммита “двадцатки”. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
Отмечается, что встреча организована в формате рабочего завтрака и проходит без участия прессы. Ей предшествовала беседа глав делегаций государств-участников Группы двадцати в формате ритрит, а также церемония совместного фотографирования всех участников, кто был приглашен принять участие в первом рабочем заседании саммита.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" и посоветовал сделать это всем другим мировым лидерам.
При этом канцлер Германии Ангела Меркель планирует встретиться с Путиным и обсудить ситуацию в Азовском море.