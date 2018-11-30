США, Мексика и Канада подписали новое торговое соглашение
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Лидеры Канады, Мексики и Соединенных Штатов - Джастин Трюдо, Энрике Пенья Ньето и Дональд Трамп - подписали новое Североамериканское торговое соглашение в аргентинской столице в день открытия саммита G20, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Документ, впрочем, не вступит в полную силу, прежде чем его не ратифицируют парламенты всех трех стран. Новое соглашение заключили вместо ранее действовавшего договора, известного как NAFTA (Североамериканское соглашение о свободной торговле).
Новый пакт станет правовым основанием для торговли между тремя странами, годовой объем которой составляет порядка 1,2 млрд дол.
Трамп неоднократно критиковал NAFTA, называя его "самой ужасной торговой сделкой в истории" и возлагая на договор вину за сокращение рабочих места в США начиная с 1994 года, когда эта сделка была заключена.
Новую сделку президент США назвал "примером соглашения, которое навсегда изменит ситуацию в международной торговле". Трамп сказал об этом во время пресс-конференции в Буэнос-Айресе, на которой также присутствовали главы Канады и Мексики.
Между тем утром 30 ноября саммит G20 начал свою работу в Буэнос-Айресе. Всех собравшихся поприветствовал аргентинский президент Маурисио Макри. Он представил участникам план работы саммита на пятницу.