Трамп поздравил нового президента Мексики с инаугурацией

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 84512 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103576 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 138558 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136442 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132388 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126503 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164624 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117954 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141537 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145348 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Трамп поздравил нового президента Мексики с инаугурацией

Трамп поздравил нового президента Мексики с инаугурацией

Киев  •  УНН

 • 9247 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с вступлением в должность президента Мексики. Соответствующее заявление он сделал в понедельник в Twitter, передает УНН.

“Поздравляю новоиспеченного президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Он одержал огромную политическую победу с большой поддержкой мексиканского народа. Мы в течение долгих лет будем хорошо работать вместе!” — написал Трамп.

Инаугурация Лопеса Обрадора состоялась 1 декабря, он будет руководить страной до 2024 года.

Напоминаем, лидеры Канады, Мексики и Соединенных Штатов — Джастин Трюдо, Энрике Пенья Ньето и Дональд Трамп — подписали новое Североамериканское торговое соглашение в аргентинской столице в день открытия саммита G20.

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