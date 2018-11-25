Трамп подякував собі за низькі ціни на нафту
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент Сполучений Штатів Америки Дональд Трамп подякував собі за те, що ціни на нафту знижуються. Про це політик написав у twitter, передає УНН.
"Так чудово, що ціни на нафту падають (спасибі вам, президент Т.). Додамо це, як і значне урізання податків, до наших інших хороших економічних новин. Інфляція сповільнюється (ви чуєте, ФРС - Федеральна резервна система)!", - написав Д.Трамп.
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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп продовжив дію ембарго, накладеного раніше на поставки нафти і нафтопродуктів з Ірану.
Пізніше стало відомо, що США дозволять вісьмом країнам продовжувати купувати іранську нафту.