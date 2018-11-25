Трамп поблагодарил себя за низкие цены на нефть
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поблагодарил себя за то, что цены на нефть снижаются. Об этом политик написал в twitter, передает УНН.
"Так здорово, что цены на нефть падают (спасибо вам, президент Т.). Добавим это, как и значительное урезание налогов, к нашим другим хорошим экономическим новостям. Инфляция замедляется (вы слышите, ФРС - Федеральная резервная система)!", - написал Д.Трамп.
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Напомним, президент США Дональд Трамп продолжил действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана.
Позже стало известно, что США позволят восьми странам продолжать покупать иранскую нефть.