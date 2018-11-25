Трамп поблагодарил себя за низкие цены на нефть

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102461 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108062 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 144164 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140400 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134380 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127337 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 167800 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118016 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141596 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145386 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп поблагодарил себя за низкие цены на нефть

Трамп поблагодарил себя за низкие цены на нефть

Киев  •  УНН

 • 13981 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поблагодарил себя за то, что цены на нефть снижаются. Об этом политик написал в twitter, передает УНН.

"Так здорово, что цены на нефть падают (спасибо вам, президент Т.). Добавим это, как и значительное урезание налогов, к нашим другим хорошим экономическим новостям. Инфляция замедляется (вы слышите, ФРС - Федеральная резервная система)!", - написал Д.Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цена нефти WTI в США опустилась ниже 51 доллар

Напомним, президент США Дональд Трамп продолжил действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана.

Позже стало известно, что США позволят восьми странам продолжать покупать иранскую нефть.

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