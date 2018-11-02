США дозволять вісьмом країнам продовжувати купувати іранську нафту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сполучені Штати Америки заявили в п'ятницю, що тимчасово дозволять вісьмом країнам продовжувати імпортувати іранську нафту, після того як санкції США у понеділок набудуть чинності, передає УНН з посиланням на Reuters.
Державний секретар США Майк Помпео, який оголосив про рішення під час конференц-дзвінку, не назвав ці держави, проте сказав, що жодної з 28 країн Європейського Союзу немає в цьому списку.
Як раніше інформував УНН, у травні поточного року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни зі Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, обіцяючи не тільки повернути старі, а й ввести нові санкції проти Ірану. Американський лідер запевнив, що Вашингтон готовий до укладення нової угоди замість СВПД, при цьому США висунули Ірану фактично свідомо нездійсненні умови.
Дію першої частини американських санкцій було відновлено 7 серпня, обмежувальні заходи охопили автомобілебудівний сектор Ірану і купівлю-продаж золота та низки металів. Решта санкції наберуть чинності 5 листопада, вони торкнуться енергетичної галузі Ірану, а також угод, які стосуються нафти, і транзакції зі центробанком країни. Обмеження вводяться проти іранських нафтових компаній і трейдерів, а саме Національної іранської нафтової компанії (NIOC), її “дочки” Naftiran Intertrade Company (NICO), а також Національної іранської танкерного компанії (National Iranian Tanker Company, NITC).