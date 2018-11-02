США разрешат восьми странам продолжать покупать иранскую нефть

Государственный секретарь США Майк Помпео, который объявил о решении во время конференц-звонка, не назвал эти страны, но сказал, что одной из 28 стран Европейского Союза нет в этом списке.

Как ранее информировал УНН, в мае текущего года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, обещая не только вернуть старые, но и ввести новые санкции против Ирана. Американский лидер заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД, при этом США выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия.

Действие первой части американских санкций было возобновлено 7 августа, ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и ряда металлов. Остальные санкции вступят в силу 5 ноября, они коснутся энергетической отрасли Ирана, а также соглашения, касающегося нефти и транзакции с центробанком страны. Ограничения вводятся против иранских нефтяных компаний и трейдеров, а именно Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), ее “дочки” Naftiran Intertrade Company (NICO), а также Национальной иранской танкерного компании (National Iranian Tanker Company, NITC).