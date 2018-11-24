Ціна нафти WTI в США опустилася нижче за 51 долар
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Ціна бареля нафти сорту WTI в п’ятницю знизилася до 50,39 доларів за барель. Як зазначила телекомпанія CNN, коментуючи ситуацію на ринку, ще місяць тому ціна бареля досягала 76 доларів, а зараз опинилася на рівні жовтня 2017 року, інформує УНН.
“Зростаючі надлишки нафти на світовому ринку при свідченнях уповільнення попиту, що з’явилися призвели до різкого зниження цін”, — навела телекомпанія думку аналітика нафтового ринку з компанії FXTM Лакмана Отанага.
Керівник відділу досліджень банку Societe Generale Майкл Хейг, за повідомленням телекомпанії, зазначив, що зниження цін на нафту триває ось уже на протязі шести тижнів і “викликає, м’яко кажучи, занепокоєння”. “Настрій учасників ринку можна охарактеризувати як похмурий”, — додав він.
Посилаючись на оцінки Societe Generale, телекомпанія зазначила, що швидке зниження цін на нафту застало зненацька багатьох учасників ринку, зокрема, хедж-фонди, втрати яких в цьому кварталі оцінюються в 7,7 млрд доларів.
Ситуація на ринку, на думку експертів, на яких посилається CNN, викликана побоюваннями з приводу уповільнення темпів зростання економіки в 2019 році в Німеччині, Японії та Китаї.
Як повідомляв УНН, ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у п’ятницю під час торгів впали в ціні нижче 60 долара за барель.