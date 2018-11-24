Ціна нафти WTI в США опустилася нижче за 51 долар

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Ціна бареля нафти сорту WTI в п’ятницю знизилася до 50,39 доларів за барель. Як зазначила телекомпанія CNN, коментуючи ситуацію на ринку, ще місяць тому ціна бареля досягала 76 доларів, а зараз опинилася на рівні жовтня 2017 року, інформує УНН.