Цена нефти WTI в США опустилась ниже за 51 доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Цена барреля нефти сорта WTI в пятницу снизилась до 50,39 долларов за баррель. Как отметила телекомпания CNN, комментируя ситуацию на рынке, еще месяц назад цена барреля достигала 76 долларов, а сейчас оказалась на уровне октября 2017 года, информирует УНН.
“Возрастающие излишки нефти на мировом рынке при появившихся свидетельствах замедления спроса привели к резкому снижению цен”, — привела телекомпания мнение аналитика нефтяного рынка из компании FXTM Лакмана Отанага.
Руководитель отдела исследований банка Societe Generale Майкл Хейг, по сообщению телекомпании, отметил, что снижение цен на нефть продолжается вот уже на протяжении шести недель и “вызывает, мягко говоря, обеспокоенность”. “Настроение участников рынка можно охарактеризовать как мрачное”, — добавил он.
Ссылаясь на оценки Societe Generale, телекомпания отметила, что быстрое снижение цен на нефть застало врасплох многих участников рынка, в частности, хедж-фонды, потери которых в этом квартале оцениваются в 7,7 млрд долларов.
Ситуация на рынке, по мнению экспертов, на которых ссылается CNN, вызвана опасениями по поводу замедления темпов роста экономики в 2019 году в Германии, Японии и Китае.
Как сообщал УНН, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в пятницу в ходе торгов упали в цене ниже 60 долларов за баррель.