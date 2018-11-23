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Ціна Brent обвалилася нижче 60 дол. за барель

Ціна Brent обвалилася нижче 60 дол. за барель

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у п'ятницю під час торгів впали в ціні нижче 60 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 16:03, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася до 59,47 долара за барель - на 5%.

При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 50,82 долара за барель, втративши 6,97%.

Ціни на сиру нафту впали у п'ятницю на фоні того, як інвестори все більше фокусуються на майбутній нараді ОПЕК щодо скорочення видобутку, пише MarketWatch.

Додамо, 12 листопада великі виробники нафти на саміті в Абу-Дабі визнали, що може знадобитися скорочення видобутку на 1 мільйон барелів за добу.

Згодом Reuters повідомило про ініціативу скорочення виробництва приблизно на 1,4 мільйона барелів за добу у 2019 році. Це пояснили необхідністю запобігти надлишку на ринку, який може привести до зниження цін.

Нагадаємо, раніше МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.

Як повідомляв УНН, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту є одним з факторів, які вплинуть на споживчу інфляцію в Україні наступного року.

Українські Національні Новини

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