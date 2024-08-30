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Трамп обіцяє покрити витрати на ЕКО, якщо стане президентом

Трамп обіцяє покрити витрати на ЕКО, якщо стане президентом

Київ • УНН

 • 28389 перегляди

Дональд Трамп заявив, що вимагатиме оплати лікування ЕКО урядом або страховими компаніями, якщо його оберуть. Цей крок спрямований на привернення уваги жінок і виборців у передмістях.

Трамп каже, що витрати на ЕКО будуть покриті, якщо він стане президентом

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив у четвер, що вимагатиме від уряду або страхових компаній оплатити лікування ЕКО, якщо він буде обраний у листопаді. Цей крок, ймовірно, спрямований на те, щоб привернути увагу жінок і виборців у передмістях, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

"Ваш уряд заплатить або вашу страхову компанію буде зобов’язано оплатити всі витрати, пов’язані з лікуванням ЕКО для жінок", — сказав колишній президент своїм прихильникам під час передвиборної агітації в Поттервіллі, штат Мічіган.

Трамп також заявив, що його адміністрація буде наполягати на тому, щоб дозволити новоспеченим батькам вираховувати "великі витрати на новонароджених" зі своїх податків.

"Ми хочемо більше дітей", - сказав Трамп.

Опитування громадської думки показують, що Трамп втратив позиції серед жінок-виборців після того, як віце-президент Камала Гарріс стала кандидатом від Демократичної партії на виборах 5 листопада. Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, опублікованим у четвер , Гарріс випередила Трампа на 49% проти 36% - або на 13 процентних пунктів - серед жінок-виборців, у порівнянні з її перевагою в 9 пунктів в опитуваннях, проведених у липні.

Опитування від консерваторів показує лідерство Камали Гарріс над Трампом у ключовому штаті18.08.24, 21:43 • 33324 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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