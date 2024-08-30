Трамп обещает покрыть расходы на ЭКО, если станет президентом
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что будет требовать оплаты лечения ЭКО правительством или страховыми компаниями, если его изберут. Этот шаг направлен на привлечение внимания женщин и избирателей в пригородах.
Трамп говорит, что расходы на ЭКО будут покрыты, если он станет президентом
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в четверг, что потребует от правительства или страховых компаний оплатить лечение ЭКО, если он будет избран в ноябре. Этот шаг, вероятно, направлен на то, чтобы привлечь внимание женщин и избирателей в пригородах, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
«Ваше правительство заплатит или ваша страховая компания будет обязана оплатить все расходы, связанные с лечением ЭКО для женщин», - сказал бывший президент своим сторонникам во время предвыборной агитации в Поттервилле, штат Мичиган.
Трамп также заявил, что его администрация будет настаивать на том, чтобы позволить новоиспеченным родителям вычитать «большие расходы на новорожденных» из своих налогов.
«Мы хотим больше детей», - сказал Трамп.
Опросы общественного мнения показывают, что Трамп потерял позиции среди женщин-избирателей после того, как вице-президент Камала Харрис стала кандидатом от Демократической партии на выборах 5 ноября. Согласно опросу Reuters/Ipsos, опубликованному в четверг, Харрис опередила Трампа на 49% против 36% - или на 13 процентных пунктов - среди женщин-избирателей, по сравнению с ее преимуществом в 9 пунктов в опросах, проведенных в июле.
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