Опрос от консерваторов показывает лидерство Камалы Харрис над Трампом в ключевом штате
Киев • УНН
Новый опрос Rasmussen показывает лидерство Камалы Харрис над Дональдом Трампом в ключевом штате Мичиган. В поединке Харрис поддерживают 48% избирателей, Трампа - 47%, а с учетом третьих партий преимущество Харрис возрастает до 3%.
Новый опрос от консервативной компании Rasmussen Reports показывает, что вице-президент Камала Харрис опережает бывшего президента Дональда Трампа в Мичигане, передает УНН.
Детали
После решения президента Джо Байдена выйти из президентской гонки 21 июля и поддержать своего вице-президента, Харрис, позиции Демократической партии в опросах значительно укрепились. Харрис, которая теперь официально является кандидатом от Демократов, опережает Трампа, республиканского кандидата, во многих общенациональных и в некоторых ключевых штатах, где Байден обычно отставал.
Опрос в Мичигане
Согласно новому опросу Rasmussen, который проводился с 13 по 17 августа, Харрис немного опережает Трампа на 1 процент в поединке: 48 процентов жителей Мичигана поддерживают вице-президента, тогда как 47 процентов поддерживают бывшего президента.
Преимущество Харрис увеличивается до трех процентов, когда в опрос включают кандидатов от третьих партий. В таком случае Харрис поддерживает 47 процентов опрошенных, а Трампа - 44 процента. Кандидаты от Партии зеленых Джилл Стайн, Либертарианской партии Чейз Оливер и независимый кандидат Корнел Уэст получают по 1 проценту поддержки. Опрос охватил 1,093 вероятных избирателей штата Мичиган.
Мичиган считается ключевым штатом, который может определить победителя на выборах в Коллегии выборщиков. Трамп одержал незначительную победу в Мичигане в 2016 году, но Байден вернул штат Демократам в 2020 году. До победы Трампа в 2016 году Мичиган не голосовал за республиканцев с 1988 года.
Опрос в Пенсильвании
Стоит отметить, что другой новый опрос от Rasmussen в Пенсильвании, проведенный на тех же датах, показывает напряженную борьбу. В этом опросе Трамп опережает Харрис на 1 процент в поединке. Однако, когда учитываются кандидаты от третьих партий, Харрис опережает Трампа на 1 процент.
Трамп имеет 47 процентов поддержки в Пенсильвании, а Харрис - 46 процентов. При включении независимых кандидатов Харрис остается на уровне 46 процентов, тогда как Трамп теряет 2 процента, опускаясь до 45 процентов. Опрос охватил 1,312 вероятных избирателей Пенсильвании.
Подобно Мичигану, Пенсильвания голосовала за Трампа в 2016 году, а затем вернулась к Байдену в 2020 году. До победы Трампа штат не голосовал за республиканцев с 1988 года.
Средние показатели опросов
В среднем Харрис опережает Трампа в Мичигане и Пенсильвании. Согласно анализу опросов от ABC News на сайте FiveThirtyEight, Харрис опережает Трампа на 2,6 процента в Мичигане и примерно на 1,4 процента в Пенсильвании.
В Мичигане Харрис имеет в среднем 45,9 процента поддержки по сравнению с 43,3 процента у Трампа, согласно данным FiveThirtyEight. В Пенсильвании Демократка получает 46,1 процента, тогда как Трамп имеет 44,7 процента.
Независимый бюллетень «Silver Bulletin», созданный Нейтом Сильвером, основателем FiveThirtyEight, который в прошлом году покинул ABC, показывает, что в среднем Харрис имеет 46 процентов поддержки по сравнению с 43,1 процента у Трампа в Мичигане. В Пенсильвании средний показатель Харрис составляет 46,2 процента, а Трампа - 44,7 процента.
Трамп отвергает эти результаты опросов, заявляя на прошлой неделе, что он «лидирует значительно». На пресс-конференции в четверг он также вспомнил 2016 год, когда многие опросы показывали его отставание от демократической соперницы Хиллари Клинтон. Трамп в конце концов одержал незначительную победу в Коллегии избирателей, хотя проиграл в общем голосовании.
Newsweek обратился к штабам Трампа и Харрис за комментариями по электронной почте в воскресенье.
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