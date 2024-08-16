Байден и Харрис впервые публично выступили вместе после замены кандидата в президенты от демократов

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис вместе выступили на публичном мероприятии - впервые с тех пор, как Байден отказался от участия в президентских выборах и Харрис стала кандидатом в президенты от демократов. Об этом УНН пишет со ссылкой на ВВС.

Детали

Совместное выступление состоялось в рамках собрания в городке Аппер-Мальборо под Вашингтоном, которое было посвящено договоренности администрации Байдена с фармацевтическими фирмами о снижении цен на 10 дорогих лекарств по рецептам. Издание отмечает, что во время собрания были продемонстрированы теплые отношения между Байденом и Харрис.

В том, чего мы достигли, мне помогал невероятный партнер. Она будет потрясающим президентом! - сказал Джо Байден.

Камала Харрис в ответ с теплотой отзывалась о Байдене и говорила, что чувствует на этом собрании атмосферу любви.

Мало кто из лидеров нашей страны сделал больше, чем Джо Байден, в стольких направлениях, включая расширение доступа к здравоохранению - сказала вице-президент.

Напомним

В первом после выхода с президентских выборов телеинтервью президент США Джо Байден заявил, что его решение вытекает из желания увидеть избиение своего конкурента-республиканца Дональда Трампа. Он назвал Трампа опасностью для демократии и пообещал поддержать кандидатуру Камалы Харрис.

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