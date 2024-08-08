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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден усомнился в мирной передаче власти в случае поражения Трампа на выборах

Байден усомнился в мирной передаче власти в случае поражения Трампа на выборах

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 22:25  •  1925 просмотра

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Президент США Джо Байден выразил сомнения относительно мирной передачи власти, если Дональд Трамп проиграет выборы Камале Харрис. Байден считает, что Трамп серьезно говорит о возможной 'кровавой бане' в случае поражения.

Президент США Джо Байден не уверен, что передача власти после президентских выборов в стране пройдет мирно, если республиканец Дональд Трамп проиграет кандидату от демократов и нынешнему вице-президенту Камале Харрис. Такое мнение он высказал в интервью телекомпании CBS, передает УНН.

Детали

"Если Трамп проиграет, я в этом не уверен", - сказал Байден, отвечая на вопрос о том, будет ли мирной передача власти в январе, когда в США должна состояться инаугурация нового главы государства.

"Он имеет в виду именно то, что говорит. Мы не воспринимаем его всерьез. Он именно это и имеет в виду: все эти слова о том, что если он проиграет, будет кровавая баня", - добавил Байден.

Контекст

Президентские выборы в стране состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после своего провального выступления на июньских теледебатах с Трампом он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США Харрис. Кандидатом в президенты США от республиканцев выдвинут Трамп.

Байден скликає групу нацбезпеки через загрозу атаки Ірану на Ізраїль6 августа 2024, 05:05 • 125573 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаНовости МираВыборы 2014
kamala-kharrisКамала Харрис
demokraticheskaya-partiya-soedinennie-shtatiДемократическая партия (Соединенные Штаты)
respublikanskaya-partiya-soedinennie-shtatiРеспубликанская партия (Соединенные Штаты)
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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