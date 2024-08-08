Байден усомнился в мирной передаче власти в случае поражения Трампа на выборах
Киев • УНН
Президент США Джо Байден выразил сомнения относительно мирной передачи власти, если Дональд Трамп проиграет выборы Камале Харрис. Байден считает, что Трамп серьезно говорит о возможной 'кровавой бане' в случае поражения.
Президент США Джо Байден не уверен, что передача власти после президентских выборов в стране пройдет мирно, если республиканец Дональд Трамп проиграет кандидату от демократов и нынешнему вице-президенту Камале Харрис. Такое мнение он высказал в интервью телекомпании CBS, передает УНН.
Детали
"Если Трамп проиграет, я в этом не уверен", - сказал Байден, отвечая на вопрос о том, будет ли мирной передача власти в январе, когда в США должна состояться инаугурация нового главы государства.
"Он имеет в виду именно то, что говорит. Мы не воспринимаем его всерьез. Он именно это и имеет в виду: все эти слова о том, что если он проиграет, будет кровавая баня", - добавил Байден.
Контекст
Президентские выборы в стране состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после своего провального выступления на июньских теледебатах с Трампом он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США Харрис. Кандидатом в президенты США от республиканцев выдвинут Трамп.
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