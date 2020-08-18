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Трамп не виключив можливості проведення похорону брата у Білому домі

Трамп не виключив можливості проведення похорону брата у Білому домі

Київ • УНН

 • 10383 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп може провести поминальну службу по покійному молодшому братові Роберту у Білому домі на цьому тижні. Про це він заявив у понеділок, передає УНН із посиланням на Politico.

"Ми розглядаємо п'ятницю... і можемо провести невелику службу прямо тут, у Білому домі, для мого брата", - сказав Трамп репортерам.

Так, Роберт Трамп, молодший із чотирьох братів і сестер президента, помер у суботу у віці 71 року.

Хоча Білий дім не розкрив причину смерті, у New York Times повідомили, що після недавнього падіння у нього був крововилив у мозок.

У п'ятницю президент відвідав свого брата у лікарні Нью-Йорка, сказавши перед від'їздом журналістам, що "йому зараз непросто". У The Times повідомили, що Трамп подзвонив до лікарні зі свого гольф-клубу у Нью-Джерсі незадовго до смерті Роберта.

Додамо, Роберт Трамп цього літа намагався у судовому порядку не допустити публікації скандальної книги племінниці глави держави Мері Трамп "Занадто багато і завжди мало: як моя сім'я створила найнебезпечнішу людину у світі" (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man). Книга вийшла у світ у липні, у ній племінниця американського лідера, яка має докторський ступінь з клінічної психології, стверджує, що Дональд Трамп через негативний вплив сім'ї позбавлений здатності співпереживати іншим людям і страждає від безлічі комплексів.

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