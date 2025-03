Трамп не исключил возможности проведения похорон брата в Белом доме

"Мы рассматриваем пятницу... и можем провести небольшую службу прямо здесь, в Белом доме, для моего брата", - сказал Трамп репортерам.

Так, Роберт Трамп, младший из четырех братьев и сестер президента, умер в субботу в возрасте 71 года.

Хотя Белый дом не раскрыл причину смерти, в New York Times сообщили, что после недавнего падения у него было кровоизлияние в мозг.

В пятницу президент посетил своего брата в больнице Нью-Йорка, сказав перед отъездом журналистам, что "ему сейчас непросто". В The Times сообщили, что Трамп позвонил в больницу из своего гольф-клуба в Нью-Джерси незадолго до смерти Роберта.

Добавим, Роберт Трамп этим летом пытался в судебном порядке не допустить публикации скандальной книги племянницы главы государства Мэри Трамп "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире" (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man). Книга вышла в свет в июле, в ней племянница американского лидера, которая имеет докторскую степень по клинической психологии, утверждает, что Дональд Трамп из-за негативного влияния семьи лишен способности сопереживать другим людям и страдает от множества комплексов.