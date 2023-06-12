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У Трампа може з'явитись можливість уникнути в'язниці - ЗМІ 

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп може отримати до 20 років ув'язнення через справу про секретні документи, однак якщо він виграє вибори у 2024 році, то матиме змогу себе помилувати. Про це повідомляє колишній федеральний прокурор США Анкуш Хардорі для Politico, передає УНН.

У Трампа може з'явитись можливість уникнути в'язниці - ЗМІ 

Цитата

"Найкращий і найпростіший захист Трампа – продовжувати брати участь у виборах та перемогти. Навіть призначення дати суду – відносно проста справа у звичайній кримінальній справі – буде ускладнене політичним календарем доти, доки Трамп залишається у виборчих перегонах", – про це сказав колишній федеральний прокурор США Анкуш Хардорі.

Деталі

За санкціями, передбаченими за справу про неналежне поводження з таємними документами, Дональду Трампу загрожує 400 років ув'язнення. Однак, у статті зауважується, якщо Трамп буде обраний на посаду президента знову, він зможе помилувати себе, незалежно від ходу судового розслідування.

Він має можливість зупинити всі кримінальні справи та закрити розслідування, в яких він або його прихильники можуть бути замішані, наказавши зробити це своєму генеральному прокурору.

Навіть у випадку, якщо Сенат не підтвердить його кандидатуру, Трамп може звільнити людину, що виконує обов'язки генерального прокурора і призначити того, хто виконуватиме його вказівки.

Наразі, федеральні прокурори, які оприлюднили обвинувальний висновок щодо Трампа, намагаються надати детальну інформацію, щоб показати громадськості серйозність його дій з таємними документами. Висновок містить широкий перелік звинувачень, які демонструють безвідповідальність Трампа, включаючи недбале поводження з документами та спроби перешкодити слідству.

Доповнення

45-го президента США Дональда Трампа звинувачують у незаконному зберіганні секретних документів. Сім пунктів обвинувачення проти колишнього президента США включають змову з метою перешкоджання, навмисне зберігання документів і неправдиві твердження. Також, серед документів, які зберігав Трамп, знайшли і документи щодо ядерних та збройових програм.

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