У Трампа может появиться возможность избежать тюрьмы - СМИ

Цитата

"Лучшая и самая простая защита Трампа – продолжать участвовать в выборах и побеждать. Даже назначение даты суда – относительно простое дело в обычном уголовном деле – будет затруднено политическим календарем до тех пор, пока Трамп остается в избирательной гонке", – об этом сказал бывший федеральный прокурор США Анкуш Хардори.

Детали

По санкциям, предусмотренным за дело о ненадлежащем обращении с секретными документами, Дональду Трампу грозит 400 лет заключения. Однако, в статье отмечается, если Трамп будет избран на пост президента снова, он сможет помиловать себя, независимо от хода судебного расследования.

Он имеет возможность остановить все уголовные дела и закрыть расследования, в которых он или его сторонники могут быть замешаны, приказав сделать это своему генеральному прокурору.

Даже в случае, если Сенат не подтвердит его кандидатуру, Трамп может уволить человека, исполняющего обязанности генерального прокурора и назначить того, кто будет выполнять его указания.

В настоящее время, федеральные прокуроры, которые обнародовали обвинительное заключение в отношении Трампа, пытаются предоставить подробную информацию, чтобы показать общественности серьезность его действий с секретными документами. Заключение содержит широкий перечень обвинений, которые демонстрируют безответственность Трампа, включая небрежное обращение с документами и попытки помешать следствию.

Дополнение

45-го президента США Дональда Трампа обвиняют в незаконном хранении секретных документов. Семь пунктов обвинения против бывшего президента США включают сговор с целью препятствования, умышленное хранение документов и ложные утверждения. Также, среди документов, которые хранил Трамп, нашли и документы по ядерным и оружейным программам.