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Трамп має намір офіційно називати Перську затоку Аравійською під час візиту до Саудівської Аравії - AP

Київ • УНН

 • 5564 перегляди

Дональд Трамп має намір офіційно змінити назву Перської затоки на Аравійську під час візиту до Саудівської Аравії. Раніше Іран погрожував судом Google через позначення цієї водойми.

Трамп має намір офіційно називати Перську затоку Аравійською під час візиту до Саудівської Аравії - AP

Президент США Дональд Трамп під час візиту до Саудівської Аравії наступного тижня планує оголосити, що Сполучені Штати офіційно перейменують Перську затоку на Аравійську. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

За інформацією, Перська затока широко відома під цією назвою з XVI століття, хоча в багатьох країнах Близького Сходу домінує використання назв "Арабська  затока" і "Аравійська затока". Уряд Ірану - колишньої Персії - пригрозив подати до суду на Google у 2012 році через рішення компанії взагалі не позначати водойму на своїх картах.

На картах Google Maps у США ця водойма позначена як Перська затока (Арабська затока). На картах Apple Maps — лише Перська затока.

Як пише ЗМІ, американські військові у своїх заявах і на публікованих зображеннях протягом багатьох років в односторонньому порядку називають Перську затоку Аравійською затокою.

Назва водойми стала проблемою для іранців, які приймають довгу історію своєї країни як Перської імперії. Суперечка щодо назви затоки виникла у 2017 році під час першого терміну Трампа, коли він використовував назву Перська затока для водного шляху. Президент Ірану в той час Хасан Рухані припустив, що Трампу потрібно "вивчати географію".

Усі знали, що дружба Трампа продається тому, хто більше заплатить. Тепер ми знаємо, що його географія теж

- написав у той час у соцмережах міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф.

Повідомляється, що Трамп може змінити назву в офіційних цілях США, але він не може давати вказівки, як його називатиме решта світу.

Зокрема, як зазначається, Міжнародна гідрографічна організація, членом якої є США, працює над тим, щоб усі моря, океани та судноплавні води світу було обстежено та нанесено на карту однаково, а також дає назви деяким із них. Хоча трапляються випадки, коли країни називають одну й ту саму водойму різними назвами у своїй документації.

Нагадаємо

Раніше Axios повідомляв, що президент США Дональд Трамп планує свій перший закордонний візит до Саудівської Аравії в середині травня.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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