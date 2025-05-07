Трамп має намір офіційно називати Перську затоку Аравійською під час візиту до Саудівської Аравії - AP

Президент США Дональд Трамп під час візиту до Саудівської Аравії наступного тижня планує оголосити, що Сполучені Штати офіційно перейменують Перську затоку на Аравійську. Про це повідомляє AP, пише УНН.

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За інформацією, Перська затока широко відома під цією назвою з XVI століття, хоча в багатьох країнах Близького Сходу домінує використання назв "Арабська затока" і "Аравійська затока". Уряд Ірану - колишньої Персії - пригрозив подати до суду на Google у 2012 році через рішення компанії взагалі не позначати водойму на своїх картах.

На картах Google Maps у США ця водойма позначена як Перська затока (Арабська затока). На картах Apple Maps — лише Перська затока.

Як пише ЗМІ, американські військові у своїх заявах і на публікованих зображеннях протягом багатьох років в односторонньому порядку називають Перську затоку Аравійською затокою.

Назва водойми стала проблемою для іранців, які приймають довгу історію своєї країни як Перської імперії. Суперечка щодо назви затоки виникла у 2017 році під час першого терміну Трампа, коли він використовував назву Перська затока для водного шляху. Президент Ірану в той час Хасан Рухані припустив, що Трампу потрібно "вивчати географію".

Усі знали, що дружба Трампа продається тому, хто більше заплатить. Тепер ми знаємо, що його географія теж - написав у той час у соцмережах міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф.

Повідомляється, що Трамп може змінити назву в офіційних цілях США, але він не може давати вказівки, як його називатиме решта світу.

Зокрема, як зазначається, Міжнародна гідрографічна організація, членом якої є США, працює над тим, щоб усі моря, океани та судноплавні води світу було обстежено та нанесено на карту однаково, а також дає назви деяким із них. Хоча трапляються випадки, коли країни називають одну й ту саму водойму різними назвами у своїй документації.

Нагадаємо

Раніше Axios повідомляв, що президент США Дональд Трамп планує свій перший закордонний візит до Саудівської Аравії в середині травня.