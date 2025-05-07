Трамп намерен официально называть Персидский залив Аравийским во время визита в Саудовскую Аравию - AP

Президент США Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию на следующей неделе планирует объявить, что Соединенные Штаты официально переименуют Персидский залив в Аравийский. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

По информации, Персидский залив широко известен под этим названием с XVI века, хотя во многих странах Ближнего Востока доминирует использование названий "Арабский залив" и "Аравийский залив". Правительство Ирана - бывшей Персии - пригрозило подать в суд на Google в 2012 году из-за решения компании вообще не обозначать водоем на своих картах.

На картах Google Maps в США этот водоем обозначен как Персидский залив (Арабский залив). На картах Apple Maps — только Персидский залив.

Как пишет СМИ, американские военные в своих заявлениях и на опубликованных изображениях на протяжении многих лет в одностороннем порядке называют Персидский залив Аравийским заливом.

Название водоема стало проблемой для иранцев, которые принимают долгую историю своей страны как Персидской империи. Спор о названии залива возник в 2017 году во время первого срока Трампа, когда он использовал название Персидский залив для водного пути. Президент Ирана в то время Хасан Рухани предположил, что Трампу нужно "изучать географию".

Все знали, что дружба Трампа продается тому, кто больше заплатит. Теперь мы знаем, что его география тоже - написал в то время в соцсетях министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Сообщается, что Трамп может изменить название в официальных целях США, но он не может давать указания, как его будет называть остальной мир.

В частности, как отмечается, Международная гидрографическая организация, членом которой являются США, работает над тем, чтобы все моря, океаны и судоходные воды мира были обследованы и нанесены на карту одинаково, а также дает названия некоторым из них. Хотя случаются случаи, когда страны называют один и тот же водоем разными названиями в своей документации.

Напомним

Ранее Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп планирует свой первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию в середине мая.