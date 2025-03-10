Трамп і Сі можуть зустрітися у квітні попри торгову війну між країнами
Київ • УНН
Представники США та Китаю узгоджують можливу зустріч лідерів держав у квітні. Китай прагне офіційного формату зустрічі у Пекіні чи Вашингтоні, незважаючи на введення нових взаємних торгових обмежень.
Представництва Трампа і Сі узгоджують можливий формат зустрічі. Китай прагне більш офіційної обстановки в Пекіні або Вашингтоні.
Передає УНН із посиланням на South China Morning Post.
Міжнародна зустріч США-КНР на вищому рівні може відбутися вже в квітні, незважаючи на ескалацію торгової війни між Китаєм та Штатами.
Президент США Дональд Трамп може відвідати Китай вже наступного місяця, як повідомляють численні дипломатичні джерела, оскільки американський лідер після повернення до Білого дому зосередився на укладенні угоди з Пекіном.
Поки незрозуміло, наскільки далеко просунулися дискусії щодо потенційної поїздки.
Одне китайське джерело повідомило, що "офіційним особам Пекіна зараз важче спілкуватися зі своїми колегами у Вашингтоні, ніж в адміністрації Байдена, оскільки Вашингтон переживає кардинальні зміни".
Пекін вводить мита 10-15% на імпорт американської курятини, пшениці, кукурудзи та інших продуктів. Китай також блокує 25 компаній США від ведення бізнесу та закупівель без спеціального дозволу.