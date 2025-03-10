Трамп и Си могут встретиться в апреле, несмотря на торговую войну между странами
Киев • УНН
Представители США и Китая согласовывают возможную встречу лидеров государств в апреле. Китай стремится к официальному формату встречи в Пекине или Вашингтоне, несмотря на введение новых взаимных торговых ограничений.
Представительства Трампа и Си согласовывают возможный формат встречи. Китай стремится к более официальной обстановке в Пекине или Вашингтоне.
Передает УНН с ссылкой на South China Morning Post.
Международная встреча США-КНР на высшем уровне может состояться уже в апреле, несмотря на эскалацию торговой войны между Китаем и Штатами.
Президент США Дональд Трамп может посетить Китай уже в следующем месяце, как сообщают многочисленные дипломатические источники, поскольку американский лидер после возвращения в Белый дом сосредоточился на заключении соглашения с Пекином.
Пока неясно, насколько далеко продвинулись дискуссии по потенциальной поездке.
Одно китайское источник сообщило, что "официальным лицам Пекина сейчас труднее общаться со своими коллегами в Вашингтоне, чем в администрации Байдена, поскольку Вашингтон переживает кардинальные изменения".
Пекин вводит пошлины 10-15% на импорт американской курятины, пшеницы, кукурузы и других продуктов. Китай также блокирует 25 компаний США от ведения бизнеса и закупок без специального разрешения.