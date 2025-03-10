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Нові мита Китаю на сільськогосподарську продукцію США набули чинності

Київ • УНН

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Пекін вводить мита 10-15% на імпорт американської курятини, пшениці, кукурудзи та інших продуктів. Китай також блокує 25 компаній США від ведення бізнесу та закупівель без спеціального дозволу.

Нові мита Китаю на сільськогосподарську продукцію США набули чинності

Китай почав вводити нові мита на низку американських сільськогосподарських товарів, посилюючи торговельну напругу між двома найбільшими економіками світу.

Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі 

Відсьогодні китайський уряд почав стягувати 15% тариф на імпорт курятини, пшениці та кукурудзи, а також 10% – на соєві боби, свинину, яловичину та фрукти. Представник Всекитайських зборів народних представників, щорічного законодавчого органу Китаю, заявив, що останні тарифи президента США Дональда Трампа "порушили безпеку і стабільність глобальних промислових і ланцюжків поставок".

Китайський уряд також заявив, що блокує 15 американських компаній від купівлі китайської продукції, якщо не видасть спеціального дозволу виробнику безпілотників, який постачає продукцію американським військовим. І він заявив, що блокує ще 10 американських компаній від ведення бізнесу в Китаї.

Китай також страждає від низки економічних проблем, включаючи слабкі іноземні інвестиції та наслідки кризи на ринку нерухомості. Тим не менш, повідомляється, що у Китаю є інші інструменти для управління торговельною сутичкою, що триває.

У минулому він знизив податки для китайських компаній, які експортують товари в США, що дозволило їм знизити ціни і пом'якшити наслідки тарифів США.

Китайські компанії також перенесли остаточну збірку своєї продукції в такі країни, як В'єтнам і Мексика, з якими у США були відносно вільні торговельні відносини в останні десятиліття. Але Трамп спробував закрити цю лазівку, пригрозивши Мексиці митами.

Нагадаємо 

Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао заявив про готовність країни до торгової війни зі США через нові мита. Зокрема, повідомлялося, що Китай встановив ціль економічного зростання в 5% та обіцяє захищати свої інтереси. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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