Новые пошлины Китая на сельскохозяйственную продукцию США вступили в силу
Киев • УНН
Пекин вводит пошлины 10-15% на импорт американской курятины, пшеницы, кукурузы и других продуктов. Китай также блокирует 25 компаний США от ведения бизнеса и закупок без специального разрешения.
Китай начал вводить новые пошлины на ряд американских сельскохозяйственных товаров, усиливая торговое напряжение между двумя крупнейшими экономиками мира.
Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.
Детали
С сегодняшнего дня китайское правительство начало взимать 15% тариф на импорт курятины, пшеницы и кукурузы, а также 10% – на соевые бобы, свинину, говядину и фрукты. Представитель Всекитайских собраний народных представителей, ежегодного законодательного органа Китая, заявил, что последние тарифы президента США Дональда Трампа "нарушили безопасность и стабильность глобальных промышленных и цепочек поставок".
Китайское правительство также заявило, что блокирует 15 американских компаний от покупки китайской продукции, если не выдаст специального разрешения производителю беспилотников, который поставляет продукцию американским военным. И он заявил, что блокирует еще 10 американских компаний от ведения бизнеса в Китае.
Китай также страдает от ряда экономических проблем, включая слабые иностранные инвестиции и последствия кризиса на рынке недвижимости. Тем не менее, сообщается, что у Китая есть другие инструменты для управления продолжающимся торговым конфликтом.
В прошлом он снижал налоги для китайских компаний, которые экспортируют товары в США, что позволило им снизить цены и смягчить последствия тарифов США.
Китайские компании также перенесли окончательную сборку своей продукции в такие страны, как Вьетнам и Мексика, с которыми у США были относительно свободные торговые отношения в последние десятилетия. Но Трамп попытался закрыть эту лазейку, пригрозив Мексике пошлинами.
Напоминаем
Министр торговли Китая Ван Вэньтао заявил о готовности страны до торговой войны с США из-за новых пошлин. В частности, сообщалось, что Китай установил цель экономического роста в 5% и обещает защищать свои интересы.