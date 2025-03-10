Новые пошлины Китая на сельскохозяйственную продукцию США вступили в силу

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 17657 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 33934 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67597 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 217400 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124908 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393410 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312236 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214098 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244393 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255224 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16481 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12208 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13154 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15973 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13461 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134249 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 217405 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393411 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255377 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312239 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4134 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16002 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47075 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72507 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57564 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Новые пошлины Китая на сельскохозяйственную продукцию США вступили в силу

Киев • УНН

 • 18559 просмотра

Пекин вводит пошлины 10-15% на импорт американской курятины, пшеницы, кукурузы и других продуктов. Китай также блокирует 25 компаний США от ведения бизнеса и закупок без специального разрешения.

Новые пошлины Китая на сельскохозяйственную продукцию США вступили в силу

Китай начал вводить новые пошлины на ряд американских сельскохозяйственных товаров, усиливая торговое напряжение между двумя крупнейшими экономиками мира.

Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали 

С сегодняшнего дня китайское правительство начало взимать 15% тариф на импорт курятины, пшеницы и кукурузы, а также 10% – на соевые бобы, свинину, говядину и фрукты. Представитель Всекитайских собраний народных представителей, ежегодного законодательного органа Китая, заявил, что последние тарифы президента США Дональда Трампа "нарушили безопасность и стабильность глобальных промышленных и цепочек поставок".

Китайское правительство также заявило, что блокирует 15 американских компаний от покупки китайской продукции, если не выдаст специального разрешения производителю беспилотников, который поставляет продукцию американским военным. И он заявил, что блокирует еще 10 американских компаний от ведения бизнеса в Китае.

Китай также страдает от ряда экономических проблем, включая слабые иностранные инвестиции и последствия кризиса на рынке недвижимости. Тем не менее, сообщается, что у Китая есть другие инструменты для управления продолжающимся торговым конфликтом.

В прошлом он снижал налоги для китайских компаний, которые экспортируют товары в США, что позволило им снизить цены и смягчить последствия тарифов США.

Китайские компании также перенесли окончательную сборку своей продукции в такие страны, как Вьетнам и Мексика, с которыми у США были относительно свободные торговые отношения в последние десятилетия. Но Трамп попытался закрыть эту лазейку, пригрозив Мексике пошлинами.

Напоминаем 

Министр торговли Китая Ван Вэньтао заявил о готовности страны до торговой войны с США из-за новых пошлин. В частности, сообщалось, что Китай установил цель экономического роста в 5% и обещает защищать свои интересы. 

Алина Волянская

Алина Волянская

ЭкономикаНовости Мира
Дональд Трамп
Китай
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,876.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,816.96