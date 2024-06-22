Трагедія у Харкові: неповнолітня загинула на водоймі
Київ • УНН
Неповнолітня дівчинка потонула в ставку в Київському районі Харкова, коли її однокласниця і жінка кликали на допомогу.
Поліція встановлює обставини смерті неповнолітньої дівчини на водоймі у Київському районі Харкова. Про це повідомляє Поліція Харківської області, передає УНН.
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Сьогодні, 21 червня о 18:22, до Харківського районного управління поліції № 1 надійшло повідомлення про трагедію на Журавлівському водосховищі. Поліцейські встановили, що дві однокласниці самостійно прийшли на водойму, де одна з них, не вміючи плавати, зайшла глибоко у воду.
Друга дівчина помітила, що її подруга тоне та разом із відпочиваючою жінкою викликала рятівників. На жаль, рятівники з води вже витягли непритомну дівчину та намагалися провести реанімацію, проте врятувати її не вдалося.
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