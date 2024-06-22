Трагедия в Харькове: несовершеннолетняя погибла на водоеме

Полиция устанавливает обстоятельства смерти несовершеннолетней девушки на водоеме в Киевском районе Харькова. Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает УНН.

Детали

Сегодня, 21 июня в 18:22, в Харьковское районное управление полиции № 1 поступило сообщение о трагедии на Журавлевском водохранилище. Полицейские установили, что две одноклассницы самостоятельно пришли на водоем, где одна из них, не умея плавать, зашла глубоко в воду.

Вторая девушка заметила, что ее подруга тонет и вместе с отдыхающей женщиной вызвала спасителей. К сожалению, спасители из воды уже вытащили без сознания девушку и пытались провести реанимацию, однако спасти ее не удалось.

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