Toyota представила гібридний твін-турбо двигун V8 для майбутніх високопродуктивних авто

Toyota представила новий гібридний твін-турбо двигун V8, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Деталі

Toyota представила новий гібридний твін-турбо двигун V8, який може стати основою для її високопродуктивних автомобілів наступного покоління, на Japan Mobility Show. У той час, як Lexus привернув увагу своїм спортивним концептом та шестиколісним мінівеном LS, а демонстрація силової установки Toyota натякнула на ширші амбіції обох брендів.

В інтерв'ю ЗМІ відповідне оголошення відобразило мету Toyota - поєднати традиційну ефективність двигунів внутрішнього згоряння з ефективністю сучасних гібридних двигунів. Новий двигун V8, що позиціонується як центральний елемент майбутньої стратегії продуктивності, свідчить про намір Toyota зберегти вражаючі характеристики потужних двигунів, дотримуючись при цьому світових стандартів викидів.

Як повідомляє Car Expert, керівник глобального підрозділу силових агрегатів Toyota Такасі Вехара підтвердив, що компанія розробляє гібридний твін-турбо двигун V8 у межах свого сімейства модульних двигунів. Toyota вже оприлюднила тизер "саундтреку" V8 для GR GT, але остаточні характеристики залишаються в таємниці. Попередні дані вказують на робочий об'єм близько 4,0 літрів, що поєднує високообертовий двигун внутрішнього згоряння з електроприводом для додаткового крутного моменту та відповіді.

Вехара підкреслив, що гібридна система не покладатиметься на плагін-зарядку, що дозволить їй зосередитися на продуктивності, а не лише на економіці палива. Такий підхід позиціонує гібридну технологію Toyota як покращення динаміки водіння, а не як компроміс у питаннях екологічності, пише видання.

Новий V8 очолює лінійку модульних двигунів Toyota, яка також включає менші варіанти твін-турбо, такі як 1,5-літрові та 2,0-літрові варіанти.

Очікується, що і Toyota, і Lexus будуть використовувати новий гібридний двигун V8, але кожен бренд буде застосовувати його по-своєму.

Серійні версії гібридного твін-турбо двигуна V8 залишаються в розробці, і Toyota не оголосила терміни випуску. Однак очікується, що флагманський силовий агрегат дебютує в майбутньому флагмані Toyota GR GT, що слугуватиме вітриною бачення продуктивності компанії.

