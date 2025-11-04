ukenru
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв'язку в Україні
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістику
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 років
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептів
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти
Toyota представила гібридний твін-турбо двигун V8 для майбутніх високопродуктивних авто

Київ • УНН

Toyota презентувала новий гібридний твін-турбо двигун V8 на Japan Mobility Show. Він стане основою для високопродуктивних автомобілів наступного покоління, поєднуючи ефективність ДВЗ та гібридних технологій.

Toyota представила гібридний твін-турбо двигун V8 для майбутніх високопродуктивних авто
Lexus

Toyota представила новий гібридний твін-турбо двигун V8, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Деталі

Toyota представила новий гібридний твін-турбо двигун V8, який може стати основою для її високопродуктивних автомобілів наступного покоління, на Japan Mobility Show. У той час, як Lexus привернув увагу своїм спортивним концептом та шестиколісним мінівеном LS, а демонстрація силової установки Toyota натякнула на ширші амбіції обох брендів.

В інтерв'ю ЗМІ відповідне оголошення відобразило мету Toyota - поєднати традиційну ефективність двигунів внутрішнього згоряння з ефективністю сучасних гібридних двигунів. Новий двигун V8, що позиціонується як центральний елемент майбутньої стратегії продуктивності, свідчить про намір Toyota зберегти вражаючі характеристики потужних двигунів, дотримуючись при цьому світових стандартів викидів.

Як повідомляє Car Expert, керівник глобального підрозділу силових агрегатів Toyota Такасі Вехара підтвердив, що компанія розробляє гібридний твін-турбо двигун V8 у межах свого сімейства модульних двигунів. Toyota вже оприлюднила тизер "саундтреку" V8 для GR GT, але остаточні характеристики залишаються в таємниці. Попередні дані вказують на робочий об'єм близько 4,0 літрів, що поєднує високообертовий двигун внутрішнього згоряння з електроприводом для додаткового крутного моменту та відповіді.

Вехара підкреслив, що гібридна система не покладатиметься на плагін-зарядку, що дозволить їй зосередитися на продуктивності, а не лише на економіці палива. Такий підхід позиціонує гібридну технологію Toyota як покращення динаміки водіння, а не як компроміс у питаннях екологічності, пише видання.

Новий V8 очолює лінійку модульних двигунів Toyota, яка також включає менші варіанти твін-турбо, такі як 1,5-літрові та 2,0-літрові варіанти.

Очікується, що і Toyota, і Lexus будуть використовувати новий гібридний двигун V8, але кожен бренд буде застосовувати його по-своєму.

Серійні версії гібридного твін-турбо двигуна V8 залишаються в розробці, і Toyota не оголосила терміни випуску. Однак очікується, що флагманський силовий агрегат дебютує в майбутньому флагмані Toyota GR GT, що слугуватиме вітриною бачення продуктивності компанії.

