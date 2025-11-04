Toyota представила гибридный твин-турбо двигатель V8 для будущих высокопроизводительных автомобилей

Lexus

Toyota представила новый гибридный твин-турбо двигатель V8, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

Toyota представила новый гибридный твин-турбо двигатель V8, который может стать основой для ее высокопроизводительных автомобилей следующего поколения, на Japan Mobility Show. В то время как Lexus привлек внимание своим спортивным концептом и шестиколесным минивэном LS, демонстрация силовой установки Toyota намекнула на более широкие амбиции обоих брендов.

В интервью СМИ соответствующее объявление отразило цель Toyota - совместить традиционную эффективность двигателей внутреннего сгорания с эффективностью современных гибридных двигателей. Новый двигатель V8, позиционируемый как центральный элемент будущей стратегии производительности, свидетельствует о намерении Toyota сохранить впечатляющие характеристики мощных двигателей, придерживаясь при этом мировых стандартов выбросов.

Как сообщает Car Expert, руководитель глобального подразделения силовых агрегатов Toyota Такаси Вехара подтвердил, что компания разрабатывает гибридный твин-турбо двигатель V8 в рамках своего семейства модульных двигателей. Toyota уже обнародовала тизер "саундтрека" V8 для GR GT, но окончательные характеристики остаются в тайне. Предварительные данные указывают на рабочий объем около 4,0 литров, что сочетает высокооборотный двигатель внутреннего сгорания с электроприводом для дополнительного крутящего момента и отклика.

Вехара подчеркнул, что гибридная система не будет полагаться на плагин-зарядку, что позволит ей сосредоточиться на производительности, а не только на экономии топлива. Такой подход позиционирует гибридную технологию Toyota как улучшение динамики вождения, а не как компромисс в вопросах экологичности, пишет издание.

Новый V8 возглавляет линейку модульных двигателей Toyota, которая также включает меньшие варианты твин-турбо, такие как 1,5-литровые и 2,0-литровые варианты.

Ожидается, что и Toyota, и Lexus будут использовать новый гибридный двигатель V8, но каждый бренд будет применять его по-своему.

Серийные версии гибридного твин-турбо двигателя V8 остаются в разработке, и Toyota не объявила сроки выпуска. Однако ожидается, что флагманский силовой агрегат дебютирует в будущем флагмане Toyota GR GT, что послужит витриной видения производительности компании.

