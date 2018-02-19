Торік курорти Єгипта відвідали більше 800 тис. українців - посольство
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Єгипетські курорти у 2017 році відвідали більше 800 тисяч українців. Такі дані оприлюднені прес-службою посольства України у Каїрі, передає УНН.
"Голова Єгипетської туристичної адміністрації Гишам Ель Демері під час зустрічі з послом України в АРЄ Геннадієм Латієм 18 лютого наголосив, що українському ринку туристів в Єгипті приділяється увага як одному з пріоритетних. За наданою інформацією, у 2017 році єгипетські курорти відвідали більше 800 тисяч українців", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, єгипетська сторона привітала рішення щодо початку регулярних перельотів за маршрутом Київ – Каїр – Київ у квітні цього року, що має стати важливим кроком на шляху активізації двосторонніх контактів між зацікавленими представниками туристичних, бізнесових, культурних, спортивних сфер.
Нагадаємо, за даними Держстатистики, українські туристи стали менше їздити на відпочинок за кордон.