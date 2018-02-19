В прошлом году курорты Египта посетили более 800 тыс. украинцев - посольство

"Председатель Египетской туристической администрации Гишам Эль Демери во время встречи с послом Украины в АРЕ Геннадием Латием 18 февраля отметил, что украинскому рынку туристов в Египте уделяется внимание как одному из приоритетных. По имеющейся информации, в 2017 году египетские курорты посетили более 800 тысяч украинцев" , - говорится в сообщении.

Как отмечается, египетская сторона приветствовала решение о начале регулярных перелетов по маршруту Киев - Каир - Киев в апреле этого года, что должно стать важным шагом на пути активизации двусторонних контактов между заинтересованными представителями туристических, деловых, культурных, спортивных сфер.

Напомним, по данным Госстатистики, украинские туристы стали меньше ездить на отдых за границу.