Торговий оборот Китаю з січня по вересень виріс до 3,43 трлн доларів США

Китайський експорт за цей період зріс у річному вираженні на 12,2% і перевищив 1,83 трлн доларів. Імпорт збільшився на 20,0%, до 1,61 трлн дол. Позитивне сальдо торгового балансу в сумі за три квартали поточного року зросла до 221,38 млрд дол.

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У вересні товарообіг КНР збільшився на 14,4% і досяг 421,68 млрд доларів. Із них експорт зріс на 14,5% — до 226,69 млрд дол., а імпорт на 14,3%, склавши 195 млрд дол. Позитивне сальдо торгового балансу в вересні досягло 31,69 млрд доларів.

У 2016 році загальний обсяг зовнішньої торгівлі Китаю скоротився на 6,8%, до 3,68 трлн доларів. За підсумками 2017 року цей показник збільшився на 11,4% в річному вираженні, до 4,11 трлн дол.

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Як раніше інформував УНН, агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що фахівці міністерства фінансів США за підсумками перевірок прийшли до висновку, що КНР не маніпулює курсом національної валюти, та доповіли про це главі відомства Стівену Мнучіну.