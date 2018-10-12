Bloomberg: експерти мінфіну США прийшли до висновку, що Китай не маніпулює курсом юаня

У даний час у мінфіні готують чергову доповідь, присвячений валютної політики і випадків валютних маніпуляцій із боку торгових партнерів США. Документ, що публікується двічі на рік, повинен бути представлений на наступному тижні.

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Як зазначає агентство, Мнучін зіткнувся з тиском із боку Білого дому, який хоче, щоб мінфін назвав у доповіді Китай валютним маніпулятором. При цьому співробітники відомства досі не виявили відповідних свідоцтв та доповіли про це Мнучіну, пише Bloomberg.

Останнє слово залишається за міністром, який вільний сам вирішувати, чи позначити КНР у доповіді як валютного маніпулятора. Однак, якщо Мнучін погодиться з думкою експертів мінфіну, то це допоможе уникнути ескалації напруженості в торговельній сфері між Вашингтоном і Пекіном, відзначає агентство.

У вівторок офіційний представник МЗС КНР Лу Кан заявив, що будь-які твердження або теоретизування щодо нібито здійснюваних Китаєм валютних маніпуляціях із метою вирішення міжнародних торгово-економічних питань у свою користь слід вважати безпідставними домислами.

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Як раніше інформував УНН, Дональд Трамп неодноразово заявляв, що йому не подобається дефіцит у торгівлі з КНР. 15 червня він оголосив, що у зв’язку з нібито крадіжкою Китаєм американської інтелектуальної власності і технологій, а також тим, що Пекін вдається до несправедливої торгової практики, США введуть мита в розмірі 25% на імпортовані з цієї країни товари на суму 50 млрд доларів. Влада КНР негайно відповіла тарифами стосовно імпортованої американської продукції на аналогічну вартість.