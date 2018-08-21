Трамп звинуватив країни ЄС і Китай в маніпуляціях з курсами національних валют
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає, що країни Євросоюзу і Китай маніпулюють курсами своїх національних валют. З відповідним звинуваченням він виступив в інтерв’ю агентству Reuters, повідомляє УНН.
“Китай, безумовно, маніпулює своєю валютою, — заявив Трамп. — І я думаю, такі ж маніпуляції проводяться з євро”.
Глава Білого дому підкреслив, що США “рішуче ведуть переговори з іншими державами”. “Ми повинні перемогти, але мені необхідна підтримка з боку ФРС”, — заявив Трамп, знову розкритикувавши політику поступового підвищення базової процентної ставки, що проводиться Федеральною резервною службою.
З моменту вступу Трампа на посаду глави держави в січні минулого року ФРС вже п’ять разів підвищувала базову процентну ставку. В середині червня Федрезерв підвищив ставку до 1,75-2%. Очікується, що до кінця цього року він підвищить ставку ще двічі, а в наступному році — ще три рази.
Як повідомляв УНН, Трамп назвав умову зняття санкцій з Росії.