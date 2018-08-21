Трамп обвинил страны ЕС и Китай в манипуляциях с курсами национальных валют
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что страны Евросоюза и Китай манипулируют курсами своих национальных валют. С соответствующим обвинением он выступил в интервью агентству Reuters, сообщает УНН.
“Китай, безусловно, манипулирует своей валютой, — заявил Трамп. — И я думаю, такие же манипуляции проводятся с евро”.
Глава Белого дома подчеркнул, что США “решительно ведут переговоры с другими государствами”. “Мы должны победить, но мне необходима поддержка со стороны ФРС”, — заявил Трамп, вновь раскритиковав политику постепенного повышения базовой процентной ставки, проводимую Федеральной резервной службой.
С момента вступления Трампа в должность главы государства в январе прошлого года ФРС уже пять раз повышала базовую процентную ставку. В середине июня Федрезерв повысил ставку до 1,75-2%. Ожидается, что к концу этого года он повысит ставку еще дважды, а в следующем году — еще три раза.
Как сообщал УНН, Трамп назвал условие снятия санкций из России.