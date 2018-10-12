Bloomberg: эксперты Минфина США пришли к выводу, что Китай не манипулирует курсом юаня

В настоящее время в минфине готовят очередной доклад, посвященный валютной политике и случаям валютных манипуляций со стороны торговых партнеров США. Документ, публикуемый дважды в год, должен быть представлен на следующей неделе.

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Как отмечает агентство, Мнучин столкнулся с давлением со стороны Белого дома, который хочет, чтобы минфин назвал в данном докладе Китай валютным манипулятором. При этом сотрудники ведомства до сих пор не обнаружили соответствующих свидетельств и доложили об этом Мнучину, пишет Bloomberg.

Последнее слово остается за министром, который волен сам решать, обозначить ли КНР в готовящемся докладе как валютного манипулятора. Однако, если Мнучин согласится с мнением экспертов минфина, то это поможет избежать эскалации напряженности в торговой сфере между Вашингтоном и Пекином, отмечает агентство.

Во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что любые утверждения или теоретизирования о якобы осуществляемых Китаем валютных манипуляциях с целью решения международных торгово-экономических вопросов в свою пользу следует считать безосновательными домыслами.

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Как ранее информировал УНН, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня он объявил, что в связи с якобы воровством Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, США ввели пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму 50 млрд долларов . Власти КНР немедленно ответила тарифам относительно импортируемой американской продукции на аналогичную стоимость.