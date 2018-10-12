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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 60436 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116318 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124310 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 163963 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151427 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139774 просмотра

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7 марта, 08:52 • 177780 просмотра

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Торговый оборот Китая с января по сентябрь вырос до 3,43 трлн долларов США

Торговый оборот Китая с января по сентябрь вырос до 3,43 трлн долларов США

Киев  •  УНН

 • 8766 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Товарооборот Китая за первые девять месяцев текущего года вырос на 15,7% - до 3,43 трлн долларов США. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе Главного таможенного управления КНР, информирует УНН.

Китайский экспорт за этот период вырос в годовом выражении на 12,2% и превысил 1,83 трлн долларов. Импорт увеличился на 20,0%, до 1,61 трлн долл. Положительное сальдо торгового баланса в сумме за три квартала текущего года выросла до 221,38 млрд долл.

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В сентябре товарооборот КНР увеличился на 14,4% и достиг 421,68 млрд долларов. Из них экспорт вырос на 14,5% — до 226,69 млрд долл., а импорт на 14,3%, составив 195 млрд долл. Положительное сальдо торгового баланса в сентябре достигло 31,69 млрд долларов.

В 2016 году общий объем внешней торговли Китая сократился на 6,8%, до 3,68 трлн долларов. По итогам 2017 этот показатель увеличился на 11,4% в годовом выражении, до 4,11 трлн долл.

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Как ранее информировал УНН агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что специалисты министерства финансов США по итогам проверок пришли к выводу, что КНР не манипулирует курсом национальной валюты, и доложили об этом главе ведомства Стивену Мнучину.

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