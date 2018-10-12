Торговый оборот Китая с января по сентябрь вырос до 3,43 трлн долларов США

Китайский экспорт за этот период вырос в годовом выражении на 12,2% и превысил 1,83 трлн долларов. Импорт увеличился на 20,0%, до 1,61 трлн долл. Положительное сальдо торгового баланса в сумме за три квартала текущего года выросла до 221,38 млрд долл.

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В сентябре товарооборот КНР увеличился на 14,4% и достиг 421,68 млрд долларов. Из них экспорт вырос на 14,5% — до 226,69 млрд долл., а импорт на 14,3%, составив 195 млрд долл. Положительное сальдо торгового баланса в сентябре достигло 31,69 млрд долларов.

В 2016 году общий объем внешней торговли Китая сократился на 6,8%, до 3,68 трлн долларов. По итогам 2017 этот показатель увеличился на 11,4% в годовом выражении, до 4,11 трлн долл.

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Как ранее информировал УНН агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что специалисты министерства финансов США по итогам проверок пришли к выводу, что КНР не манипулирует курсом национальной валюты, и доложили об этом главе ведомства Стивену Мнучину.