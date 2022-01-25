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ТОП рекомендацій для пацієнтів, які отримують променеву терапію

ТОП рекомендацій для пацієнтів, які отримують променеву терапію

Київ • УНН

 • 20242 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Променева терапія (застосування високоенергетичного випромінювання для лікування раку, - ред.) - важливий етап лікування більшості онкологічних захворювань, зокрема раку молочної залози. Щоб в процесі терапії якість життя не постраждала, велика увага повинна приділятися реабілітації. Breast nurse, фахівець з фізичної реабілітації центру мамології LISOD Наталія Рибак розповіла журналістам УНН що слід робити, щоб лікування та відновлення пройшли найбільш ефективно, а пацієнт при цьому продовжував себе добре почувати.

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Цитата

“Обов'язковою умовою ефективного лікування є постійні прогулянки на свіжому повітрі! При цьому ми рекомендуємо пацієнтам не перевантажувати свій організм і не переохолоджуватися, адже будь-яка респіраторна інфекція під час проходження променевої терапії небажана. Також заборонені й будь-які перегрівання, заборонено засмагати як на сонці, так і в солярії.

Під час променевої терапії шкіра пацієнта особливо чутлива до будь-яких механічних пошкоджень і потребує дбайливого догляду. Тому пілінг зони опромінення - теж під забороною.

Крім прогулянок, корисно займатися і лікувальною гімнастикою, але без перенапруги.
За рекомендаціями щодо оптимальних вправ краще звернутися до реабілітолога. Якщо була проведена мастектомія, під час курсу променевої терапії потрібно носити протез (таким чином запобігається деформація постави, — ред.).

Якщо під час операції була виконана аксилярна лімфодисекція (видалення лімфовузлів, — ред.), обов'язково носити компресійний рукав весь курс опромінення. Адже на цьому етапі лікування є ризик появи набряку кінцівки.

При інтенсивній реакції шкіри на опромінення, потрібно відмовитися від тісних компресійних бюстгальтерів: ідеальним варіантом стануть спортивні топи", — поділилася вона.

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