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15 марта, 19:03 • 107376 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144981 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124570 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118011 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105458 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101789 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94364 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124960 просмотра

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ТОП рекомендаций для пациентов, получающих лучевую терапию

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 января. УНН. Лучевая терапия (применение высокоэнергетического излучения для лечения рака, - ред.) - важный этап лечения большинства онкологических заболеваний, в частности рака молочной железы. Чтобы в процессе терапии качество жизни не пострадало, большое внимание должно уделяться реабилитации. Breast nurse, специалист по физической реабилитации Центра маммологии LISOD Наталья Рыбак рассказала журналистам УНН что следует делать, чтобы лечение и восстановление прошли наиболее эффективно, и пациент при этом продолжал себя хорошо чувствовать.

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“Обязательным условием эффективного лечения являются постоянные прогулки на свежем воздухе! При этом мы рекомендуем пациентам не перегружать свой организм и не переохлаждаться, так как любая респираторная инфекция во время прохождения лучевой терапии нежелательна. Также запрещены и любые перегревания, воспрещено загорать как на солнце, так и в солярии.

Во время лучевой терапии кожа пациента особенно чувствительна к любым механическим повреждениям и нуждается в бережном уходе. Так что пилинг зоны облучения — тоже под запретом.

Кроме прогулок, полезно заниматься и лечебной гимнастикой, но без перенапряжения.
За рекомендациями относительно оптимальных упражнений лучше обратиться к реабилитологу. Если была проведена мастэктомия, во время курса лучевой терапии нужно носить протез (таким образом предотвращается деформация осанки, — ред.).

Если во время операции была выполнена аксиллярная лимфодиссекция (удаление лимфоузлов, — ред.), обязательно носить компрессионный рукав весь курс облучения. Ведь на этом этапе лечения есть риск появления отека конечности.

При интенсивной реакции кожи на облучение, нужно отказаться от тесных компрессионных бюстгальтеров: идеальным вариантом станут спортивные топы”, — поделилась она.

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