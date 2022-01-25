ТОП рекомендаций для пациентов, получающих лучевую терапию

КИЕВ. 25 января. УНН. Лучевая терапия (применение высокоэнергетического излучения для лечения рака, - ред.) - важный этап лечения большинства онкологических заболеваний, в частности рака молочной железы. Чтобы в процессе терапии качество жизни не пострадало, большое внимание должно уделяться реабилитации. Breast nurse, специалист по физической реабилитации Центра маммологии LISOD Наталья Рыбак рассказала журналистам УНН что следует делать, чтобы лечение и восстановление прошли наиболее эффективно, и пациент при этом продолжал себя хорошо чувствовать.