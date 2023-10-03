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Том Хенкс закликав шанувальників не вестись на рекламу deepfake з його обличчям

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Актор Том Хенкс попередив своїх шанувальників про фейк, який шириться мережею. За його словами штучний інтелект згенерував відео реклами, на якому він просуває стоматологічні послуги, без його дозволу, про це пише Sky News, передає УНН.

Цитата

«Є відео, в якому моя ШІ-копія рекламує якусь стоматологічну страховку. Я не маю до цього жодного стосунку», - заявив Хенкс. 

Він поділився кадром згенерованого комп'ютером зображення з відео, на якому видно, який виглядає має молодий Хенкс, одягнений у чорну сорочку та куртку.

Довідково

Діпфейки – це реалістичні, але сфабриковані відео, створені алгоритмами штучного інтелекту, які часто використовують знаменитостей та відомих людей для створення рухомих зображень фальшивих подій.

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