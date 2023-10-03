Том Хенкс закликав шанувальників не вестись на рекламу deepfake з його обличчям

Цитата

«Є відео, в якому моя ШІ-копія рекламує якусь стоматологічну страховку. Я не маю до цього жодного стосунку», - заявив Хенкс.

Він поділився кадром згенерованого комп'ютером зображення з відео, на якому видно, який виглядає має молодий Хенкс, одягнений у чорну сорочку та куртку.

Довідково

Діпфейки – це реалістичні, але сфабриковані відео, створені алгоритмами штучного інтелекту, які часто використовують знаменитостей та відомих людей для створення рухомих зображень фальшивих подій.

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