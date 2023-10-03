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Том Хэнкс призвал поклонников не вестись на рекламу deepfake с его лицом

Киев • УНН

 • 350676 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Актер Том Хэнкс предупредил своих поклонников о фейке, который распространяется по сети. По его словам искусственный интеллект сгенерировал видео рекламы, на котором он продвигает стоматологические услуги, без его разрешения, об этом пишет Sky News, передает УНН.

Цитата

«Есть видео, в котором моя ИИ-копия рекламирует какую-то стоматологическую страховку. Я не имею к этому никакого отношения», - заявил Хэнкс. 

Он поделился кадром сгенерированного компьютером изображения из видео, на котором видно, как выглядит молодой Хэнкс, одетый в черную рубашку и куртку.

Справочно

Дипфейки – - это реалистичные, но сфабрикованные видео, созданные алгоритмами искусственного интеллекта, которые часто используют знаменитостей и известных людей для создания движущихся изображений фальшивых событий.

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