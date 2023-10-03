Том Хэнкс призвал поклонников не вестись на рекламу deepfake с его лицом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Актер Том Хэнкс предупредил своих поклонников о фейке, который распространяется по сети. По его словам искусственный интеллект сгенерировал видео рекламы, на котором он продвигает стоматологические услуги, без его разрешения, об этом пишет Sky News, передает УНН.
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«Есть видео, в котором моя ИИ-копия рекламирует какую-то стоматологическую страховку. Я не имею к этому никакого отношения», - заявил Хэнкс.
Он поделился кадром сгенерированного компьютером изображения из видео, на котором видно, как выглядит молодой Хэнкс, одетый в черную рубашку и куртку.
Справочно
Дипфейки – - это реалистичные, но сфабрикованные видео, созданные алгоритмами искусственного интеллекта, которые часто используют знаменитостей и известных людей для создания движущихся изображений фальшивых событий.
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