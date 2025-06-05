Том Генкс вперше публічно висловився щодо гучних мемуарів його доньки, в яких вона розповіла про сімейне насилля

Після публікації сенсаційних мемуарів доньки Елізабет Енн Генкс, у яких вона описала емоційне та фізичне насильство в дитинстві, голлівудський актор Том Генкс вперше публічно висловився.

Актор підтримав її відкритість, назвав книгу "гордістю" та похвалив за чесність і літературну сміливість, не заперечуючи зізнань жінки.

Про це пише УНН із посиланням на Pagesix.

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Том Генкс публічно прокоментував відверті мемуари своєї доньки Елізабет Енн Генкс, у яких вона розповіла про своє важке дитинство та ймовірне насильство з боку матері Саманти Льюїс.

У розмові з Access Hollywood під час прем’єри фільму "Фінікійська схема", актор заявив, що пишається її відвертістю.

Це гордість, бо, я думаю, вона ділиться цим зі мною, вона дуже відкрито розповідала про процес" - сказав Том

Генкс також відзначив глибину саморефлексії доньки та її готовність торкнутися болючих тем.

"Я не здивований, що моя донька мала достатньо здібностей, а також цікавість, а також, я б сказав, можливо, здатність "вистрілити собі в ногу", щоб дослідити цю річ, щодо якої, на мою думку, вона була неймовірно чесною", - додав він.

Про що розповідає книга доньки Тома Генкса У своїй книзі "10: Мемуари про сім’ю та відкриту дорогу" Елізабет розповідає про переїзд до Сакраменто після розлучення батьків, складні стосунки з матір’ю, проблеми з психічним здоров’ям Саманти Льюїс і насильство.

Вона штовхала мене, трясла, смикала за волосся і раз чи два замкнула в шафі… вона сказала мені, що в її шафі ховаються чоловіки, які чекають, поки ми заснемо, щоб вийти та зробити жахливі речі - написала Елізабет.

Вона детально розповіла про свій спосіб життя у матері, розказавши, що їй ніколи не казали чистити зуби, і "їжі було або багато, або взагалі нічого". Елізабет також стверджувала, що Льюїс обговорювала із нею свої викидні та припускала, що донька "приєднається до них у вічній невизначеності".

У книзі також зазначено, що коли Елізабет навчалася у сьомому класі, вона переїхала до Лос-Анджелеса до батька, після того, як "емоційне насильство з боку її мами перетворилося на фізичне насильство".

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