Том Хэнкс впервые публично высказался относительно громких мемуаров его дочери, в которых она рассказала о семейном насилии

После публикации сенсационных мемуаров дочери Элизабет Энн Хэнкс, в которых она описала эмоциональное и физическое насилие в детстве, голливудский актер Том Хэнкс впервые публично высказался.

Актер поддержал ее открытость, назвал книгу "гордостью" и похвалил за честность и литературную смелость, не отрицая признаний женщины.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Pagesix.

Детали

Том Хэнкс публично прокомментировал откровенные мемуары своей дочери Элизабет Энн Хэнкс, в которых она рассказала о своем тяжелом детстве и вероятном насилии со стороны матери Саманты Льюис.

В разговоре с Access Hollywood во время премьеры фильма "Финикийская схема", актер заявил, что гордится ее откровенностью.

Это гордость, потому что, я думаю, она делится этим со мной, она очень открыто рассказывала о процессе" - сказал Том

Хэнкс также отметил глубину саморефлексии дочери и ее готовность коснуться болезненных тем.

"Я не удивлен, что у моей дочери было достаточно способностей, а также любопытство, а также, я бы сказал, возможно, способность "выстрелить себе в ногу", чтобы исследовать эту вещь, в отношении которой, по моему мнению, она была невероятно честной", - добавил он.

О чем рассказывает книга дочери Тома Хэнкса В своей книге "10: Мемуары о семье и открытой дороге" Элизабет рассказывает о переезде в Сакраменто после развода родителей, сложных отношениях с матерью, проблемах с психическим здоровьем Саманты Льюис и насилии.

Она толкала меня, трясла, дергала за волосы и раз или два заперла в шкафу… она сказала мне, что в ее шкафу прячутся мужчины, которые ждут, пока мы заснем, чтобы выйти и сделать ужасные вещи - написала Элизабет.

Она подробно рассказала о своем образе жизни у матери, рассказав, что ей никогда не говорили чистить зубы, и "еды было или много, или вообще ничего". Элизабет также утверждала, что Льюис обсуждала с ней свои выкидыши и предполагала, что дочь "присоединится к ним в вечной неопределенности".

В книге также указано, что когда Элизабет училась в седьмом классе, она переехала в Лос-Анджелес к отцу, после того, как "эмоциональное насилие со стороны ее мамы превратилось в физическое насилие".

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