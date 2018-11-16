Токіо наполягає на своєму суверенітеті над частиною Курил в разі їх передачі Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Японія в разі передачі їй частини російських південних Курильських островів буде виступати за те, щоб ці території перебували під її суверенітетом. Про це заявив в п’ятницю на прес-конференції в Токіо генеральний секретар кабінету міністрів країни Йосіхіде Суга, передає УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
Раніше президент Росії Володимир Путін і прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе домовилися за підсумками зустрічі в Сінгапурі прискорити переговорний процес на основі Спільної радянсько-японської декларації 1956 року, яка передбачає можливість передачі Токіо декількох островів Курильської гряди на певних умовах.
“У разі передачі Японії острова Шикотан, а також Хабомаї (так в Японії називають ряд дрібних незаселених островів Малої Курильської гряди), природно, ми будемо підтверджувати наш суверенітет (над ними)”, — сказав Суга, коментуючи заяву Путіна з приводу переговорів з Японією по мирному договору на основі Спільної декларації.
Путін у четвер заявив, що в цьому документі не зафіксовано ряд пунктів. Зокрема, там не вказано підставу для передачі островів, а також, під чиїм суверенітетом острови залишаться. За словами російського лідера, в зв’язку з цим переговори на основі Спільної декларації “вимагають серйозного опрацювання”.
Довідка: 19 жовтня 1956 року в Москві було підписано Спільну декларацію про припинення стану війни між двома державами і відновлення дипломатичних і консульських відносин. В 9-й статті документу радянський уряд погодився передати Японії острова Шикотан і ряд дрібних незаселених островів Малої Курильської гряди, з умовою, що фактичний їх перехід під контроль Японії буде проведений після укладення мирного договору. Декларація була ратифікована обома державами 8 грудня 1956 року.
Однак у відповідь на укладення в 1960 році японсько-американського договору безпеки СРСР анулював зобов’язання по передачі островів. У пам’ятній записці радянського уряду від 27 січня 1960 року говориться, що ці острови будуть передані Японії тільки за умови виведення всіх іноземних військ з її території.
Як повідомляв УНН, прем’єр Японії сповнений рішучості разом з Путіним вирішити проблему мирного договору.