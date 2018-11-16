Токіо наполягає на своєму суверенітеті над частиною Курил в разі їх передачі Японії

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Японія в разі передачі їй частини російських південних Курильських островів буде виступати за те, щоб ці території перебували під її суверенітетом. Про це заявив в п’ятницю на прес-конференції в Токіо генеральний секретар кабінету міністрів країни Йосіхіде Суга, передає УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.