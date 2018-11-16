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Токио настаивает на своем суверенитете над частью Курил в случае их передачи Японии

Токио настаивает на своем суверенитете над частью Курил в случае их передачи Японии

Киев  •  УНН

 • 7929 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Япония в случае передачи ей части российских южных Курильских островов будет выступать за то, чтобы эти территории находились под ее суверенитетом. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга, передает УНН со ссылкой на местные СМИ.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ условились по итогам встречи в Сингапуре ускорить переговорный процесс на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, предполагающей возможность передачи Токио нескольких островов Курильской гряды на определенных условиях.

“В случае передачи Японии острова Шикотан, а также Хабомаи (так в Японии называют ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды), естественно, мы будем подтверждать наш суверенитет (над ними)”, — сказал Суга, комментируя заявление Путина по поводу переговоров с Японией по мирному договору на основе Совместной декларации.

Путин в четверг заявил, что в этом документе не зафиксирован ряд пунктов. В частности, там не указано основание для передачи островов, а также, под чьим суверенитетом острова останутся. По словам российского лидера, в связи с этим переговоры на основе Совместной декларации “требуют серьезной проработки”.

Справка: 19 октября 1956 года в Москве была подписана Совместная декларация о прекращении состояния войны между двумя государствами и восстановлении дипломатических и консульских отношений. В 9-й статье документа советское правительство согласилось передать Японии острова Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, с условием, что фактический их переход под контроль Японии будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована обоими государствами 8 декабря 1956 года.

Однако в ответ на заключение в 1960 году японско-американского договора безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.

Как сообщал УНН, премьер Японии полон решимости вместе с Путиным решить проблему мирного договора.

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