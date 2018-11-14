Прем'єр Японії сповнений рішучості разом з Путіним вирішити проблему мирного договору
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе сповнений рішучості разом з президентом РФ Володимиром Путіним вирішити проблему мирного договору між двома державами. Про це сам глава японського уряду заявив журналістам перед відльотом до Сінгапуру, де у нього повинні пройти переговори з президентом РФ, інформує УНН з посиланням на агентство Kyodo.
“Я сповнений готовності вирішити проблему мирного договору разом з президентом (Володимиром) Путіним і маю намір серйозно просунути переговорний процес з цього питання”, — цитує його агентство Kyodo.
Як повідомила в минулу суботу японська газета Mainichi з посиланням на урядові джерела, прем’єр-міністр Японії на зустрічі з російським лідером має намір виступити з пропозицією щодо прискорення ходу переговорів з територіального питання з розрахунком вийти на підписання рамкової угоди щодо цього в 2019 році.
Путін у вересні в ході дискусії на Східному економічному форумі запропонував Японії підписати мирний договір до кінця року без попередніх умов. На думку російського лідера, укладення такого договору сприяло б підвищенню рівня довіри між країнами, що призвело б до прискорення вирішення і територіальних проблем. Абе, проте, потім заявив про неможливість укладення мирного договору до вирішення територіального питання.
Як повідомляв УНН, Японія хоче прийти до угоди із Росією щодо Курил у 2019 році.