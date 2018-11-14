Прем'єр Японії сповнений рішучості разом з Путіним вирішити проблему мирного договору

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе сповнений рішучості разом з президентом РФ Володимиром Путіним вирішити проблему мирного договору між двома державами. Про це сам глава японського уряду заявив журналістам перед відльотом до Сінгапуру, де у нього повинні пройти переговори з президентом РФ, інформує УНН з посиланням на агентство Kyodo.