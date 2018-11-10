Японія хоче прийти до угоди із Росією щодо Курил у 2019 році
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Японія хоче прискорити хід переговорів із Росією щодо територіального питання і прийти до укладення мирного договору на основі Спільної радянсько-японської декларації 1956 року. Про це інформує УНН із посиланням на Mainichi Shimbun.
Як повідомляє японська газета, із відповідною пропозицією щодо переговорного процесу прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе має намір виступити під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у Сінгапурі під час Східноазіатського саміту.
За інформацією газети, Токіо розраховують укласти із Москвою рамкову угоду з територіальної проблеми ц червні 2019 року під час візиту Путіна в Японію в рамках саміту G20.
Нагадаємо, у Спільній радянсько-японській декларації 1956 року говорилося, що Москва згодна розглянути можливість передачі Японії Хабомаї та Шикотану після укладення мирного договору. Відзначається, що після укладення мирного договору Японія планує продовжувати переговори із Росією щодо приналежності Кунашир (острів вулканічного походження в північно-західній частині Тихого океану) і Ітурупу (острів у північно-західній частині Тихого океану), доля яких у декларації не зачіпалася.
Як раніше інформував УНН, 12 вересня на пленарному засіданні Східного економічного форуму російський президент Володимир Путін запропонував Сіндзо Абе укласти мирний договір. За словами Путіна, в тексті договору можна було б прописати прагнення Москви і Токіо врегулювати територіальні суперечки. Японський МЗС у відповідь заявив, що готовий “вести щільні переговори” із мирним договором, але після вирішення питання “приналежності чотирьох північних островів”.
Москва і Токіо з середини минулого століття з перервами ведуть переговори про вироблення мирного договору за підсумками Другої світової війни. Основною перешкодою для його укладення стало питання про приналежність південної частини Курил. У 1945 році весь цей архіпелаг був включений до складу Радянського Союзу, проте японська сторона заперечує приналежність Ітурупу, Кунашир, Шикотану і групи нині незаселених островів, яку в Японії називають Хабомаї.