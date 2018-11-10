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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107242 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 114489 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 146302 просмотра

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7 марта, 15:45 • 137348 просмотра

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7 марта, 13:58 • 128622 просмотра

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7 марта, 08:52 • 172541 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118112 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

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Япония хочет прийти к соглашению с Россией по Курилам в 2019 году

Япония хочет прийти к соглашению с Россией по Курилам в 2019 году

Киев  •  УНН

 • 8564 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Япония хочет ускорить ход переговоров с Россией по территориальному вопросу и прийти к заключению мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mainichi Shimbun.

Как сообщает японская газета, с соответствующим предложением переговорного процесса премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен выступить во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Сингапуре во время Восточноазиатского саммита.

По информации газеты, Токио рассчитывают заключить с Москвой рамочное соглашение по территориальной проблеме ц июне 2019 во время визита Путина в Японию в рамках саммита G20.

Напомним, в Совместной советско-японской декларации 1956 года говорилось, что Москва согласна рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Отмечается, что после заключения мирного договора Япония планирует продолжать переговоры с Россией по принадлежности Кунашир (остров вулканического происхождения в северо-западной части Тихого океана) и Итурупа (остров в северо-западной части Тихого океана), доля которых в декларации не затрагивалась.

Как ранее информировал УНН, 12 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума российский президент Владимир Путин предложил Синдзо Абэ заключить мирный договор. По словам господина Путина, в тексте договора можно было бы прописать стремление Москвы и Токио урегулировать территориальные споры. Японский МИД в ответ заявил, что готов “вести плотные переговоры” по мирному договору, но после решения вопроса "принадлежности четырех северных островов

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежность южной части Курил. В 1945 году весь этот архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

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